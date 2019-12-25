Самолет Москва-Барнаул экстренно сел в Нижнем Новгороде

Во время полета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.

Летевший из Москвы в Барнаул самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Инцидент произошел в ночь на 29 сентября. Командир самолета запросил посадку, так как у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. После прибытия воздушного судна в аэропорт на место вызвали бригаду медиков. Было принято решение о госпитализации пассажирки.

После приземления самолета пассажир была госпитализирована в одну из больниц города. Далее самолет продолжил полет в пункт назначения. из сообщения собеседника СМИ

Ранее в самолет, который совершал перелет из Екатеринбурга в Сочи, ударила молния. Командир воздушного судна запросил возможноть посадить самолет на запасной аэродром в Краснодаре. После приземления пассажиров перевезли в Сочи на автобусах.

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