Пострадавшие провели на крышах полузатонувших машин 17 часов.

В Хабаровском крае спасли тонущих геологов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Тугуро-Чумиканском районе. На слиянии рек Уда и Шевли под лед провалились два вездехода с тремя геологами. Пострадавшие провели на крышах полузатонувших машин 17 часов.

К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8. Мужчин подняли на борт с помощью вертолетной лебедки. Их доставили в поселок Февральск.

Ранее мы сообщали, что в Уфе загорелся школьный автобус.

Видео: МЧС России