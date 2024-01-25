В Хабаровском крае спасли тонущих геологов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в Тугуро-Чумиканском районе. На слиянии рек Уда и Шевли под лед провалились два вездехода с тремя геологами. Пострадавшие провели на крышах полузатонувших машин 17 часов.
К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8. Мужчин подняли на борт с помощью вертолетной лебедки. Их доставили в поселок Февральск.
Ранее мы сообщали, что в Уфе загорелся школьный автобус.
Видео: МЧС России
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