Эксперты анализируют последствия утечки топлива в регионе.

В Хабаровском крае произошла утечка топлива после схода с рельсов цистерн. Об этом рассказали представители Дальневосточной железной дороги. В пресс-службе объяснили, что в настоящее время восстанавливается движение составов на перегоне Форель - Дальневосточный. На данном участке дороги в ночь на 6 марта 17 вагонов сошли с путей. К мероприятиям привлечены силы 200 человек, а также тяжелая техника.

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения в кратчайшие сроки. В устранении последствий схода заняты 213 железнодорожников, задействована тяжелая техника двух восстановительных поездов со станций Литовко и Хабаровск-2. пресс-служба Дальневосточной железной дороги

В региональном ГУ МЧС уточнили, что к месту происшествия направлены группы следователей и надзорных ведомств, правительства края. На вертолете Ми-8 к участку направились специалисты, которые изучат последствия разлива топлива.

Напомним, что поезду под номером 667 "Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск" пришлось вернуться в пункт отправления. Пассажиров обеспечили питанием. Клиентам вернут деньги и переоформят проездные документы без сборов и дополнительных платежей.

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