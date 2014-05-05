В Хабаровском крае пресекли деятельность нарколаборатории

В ходе обысков полицейские обнаружили 615 канистр с различными веществами.

В Хабаровском крае полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержаны двое братьев, которые являются гражданам одной из стран ближнего зарубежья. Предварительно отмечается, что криминальным бизнесом злоумышленникам предложил заняться их знакомый, перед которым у них была крупная задолженность. Он арендовал частный дом на территории одного из сел в регионе для производства запрещенных веществ.

В ходе обысков полицейские обнаружили 615 канистр с различными веществами, которые использовали для производства мефедрона. Также на территории домовладения за парником найден схрон с промежуточным продуктом синтеза наркотических веществ массой около 10 кг. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Солнечногорске пресечена деятельность по организации незаконного пребывания иностранцев.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА