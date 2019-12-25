В Хабаровском крае пенсионерам начнут платить за вакцинацию от COVID-19

Хабаровчанам выплатят по две тысячи рублей, если они вакцинируются до 1 марта 2022 года.

В Хабаровском крае вакцинированным пенсионерам начнут платить за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Так, пенсионерам Хабаровского края, которые привились от COVID-19 в период с 20 декабря 2021-го по 1 марта следующего года, выплатят по две тысячи рублей. Отмечается, что денежные средства поступят на карту МИР или иными способами в течение 14 дней после постановки второго компонента вакцины от коронавируса.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Он напомнил, что конца октября для хабаровчан старше 60 лет введена самоизоляция. Кроме того, региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 обязал пенсионеров, которые не вакцинированы от коронавируса, уйти на самоизоляцию до конца декабря. На данный момент процент вакцинации в данной группе по Хабаровскому краю составляет 55,8%.

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