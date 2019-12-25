В Минздраве назвали основные проявления постковидного синдрома

Коронавирус воздействует на центральную нервную систему человека, что выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома. Об этом в интервью РБК заявил главный психиатр российского министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе.
Среди таких проявлений специалист назвал раздражительность, частичную амнезию и одышку.
Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <…> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он неправильно оценивает свои функции.
Зураб Кекелидзе, главный психиатр Минздрава РФ
По его словам, в ходе заболевания COVID-19 становится очень уязвимым гематоэнцефалический барьер, который является защитой мозга.
Ранее в Росотребнадзоре сообщили о создании тест-системы для выявления штамма коронавируса "омикрон". В настоящее время данная система тестируется в Южно-Африканской республике.
Фото: pixabay.com
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