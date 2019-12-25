  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Минздраве назвали основные проявления постковидного синдрома
Сегодня, 8:32
65
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В Минздраве назвали основные проявления постковидного синдрома

0 0

Среди них частичная амнезия и одышка.

Коронавирус воздействует на центральную нервную систему человека, что выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома. Об этом в интервью РБК заявил главный психиатр российского министерства здравоохранения Зураб Кекелидзе.

Среди таких проявлений специалист назвал раздражительность, частичную амнезию и одышку. 

Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <…> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он неправильно оценивает свои функции.

Зураб Кекелидзе, главный психиатр Минздрава РФ

По его словам, в ходе заболевания COVID-19 становится очень уязвимым гематоэнцефалический барьер, который является защитой мозга.

Ранее в Росотребнадзоре сообщили о создании тест-системы для выявления штамма коронавируса "омикрон". В настоящее время данная система тестируется в Южно-Африканской республике.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, зураб кекелидзе, коронавирус, постковидный синдром
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии