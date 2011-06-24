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В России создали тест-систему для выявления штамма "омикрон"
Сегодня, 12:22
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В России создали тест-систему для выявления штамма "омикрон"

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Сейчас она тестируется в ЮАР.

В России создали тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон". Об этом пишет издание "известия", ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, в настоящее время данная система тестируется в Южно-Африканской республике.

На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что в России выявлено уже 17 человек, которые инфицированы штаммом "омикрон". Все граждане вернулись из ЮАР и соседних государств. Известно, что среди них 11 человек привиты от COVID-19, семь перенесли заболевание. По словам Поповой, коронавирус россияне переносят в легкой форме. Всего изолированно 177 прибывших из ЮАР и сопредельных стран.

Ранее ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон".

Фото: pixabay.com

Теги: роспотребнадзор, штамм омикрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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