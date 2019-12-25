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ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
Сегодня, 10:34
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ВОЗ спрогнозировала рост числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"

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Более подробная информация о тяжести штамма появится в ближайшие несколько недель.

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала дальнейшее распространение штамма "омикрон". Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ВОЗ.

Отмечается, что на данный момент многие государства все еще не располагают возможностями для точного анализа образцов всех случаев заражений или смертей от "омикрона". В организации заявили, более подробная информация о тяжести этого штамма появится в ближайшие несколько недель.

По мере увеличения числа случаев во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей.

из сообщения пресс-службы ВОЗ

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у нескольких россиян, прибывших из Южно-Африканской республики.

Ранее в Великобритании умер первый пациент с омикрон-штаммом COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, воз, омикрон-штамм
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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