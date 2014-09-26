Отрезанными от дороги остались Софийск и Шахтинский.

В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал. Об этом рассказал глава региона Михаил Дегтярев. По информации от властей, конструкция оказалась смыта в Верхнебуреинском районе. Сейчас от автомобильного сообщение отрезанными остаются два населенных пункта - Софийск и Шахтинский.

Серьезной проблемой является то, что рано утром, несмотря на принятые защитные меры, смыло мост через реку Ургал. Вместе с вахтовыми рабочими там около 1200 человек. Электроснабжение временно обеспечивается дизель-генераторами. Угрозы затопления нет. пресс-служба правительства региона

Происшествие связано с продолжающимися дождями в бассейне реки Бурея. С четверга 15 июля администрация района ввела на территории режим чрезвычайной ситуации. В селе ргал вода подтопила приусадебные участки и внутрипоселковые дороги. Специалистам пришлось приостановить движение парома от поселка Чегдомын до Софийска. Власти эвакуировали в пункт временного размещения 18 взрослых граждан и 35 детей. В поселке остаются еще 93 человека.

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Видео: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА