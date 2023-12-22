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В Хабаровске завершили расследование контрабанды 248 бревен берез

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Материалы уголовного дела направили в суд.

В Хабаровске завершили расследование контрабанды 248 бревен берез. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 40-летний предприниматель приобрел древесину без каких-либо документов, подтверждающих легальность ее происхождения. Он планировал незаконно перевезти бревна через таможенную границу ЕАЭС. С этой целью фигурант изготовил подложную документацию.

Контрабанда леса была пресечена транспортными полицейскими в момент перегрузки древесины в железнодорожные вагоны. Вся партия была изъята совместно с сотрудниками Хабаровской таможни. Материалы уголовного дела направили в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Ингушетии выявлен майнер, причинивший энергетической компании ущерб на 600 тысяч рублей.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю

Теги: береза, бревна, контрабанда, хабаровск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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