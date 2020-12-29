В Хабаровске задержан отобравший у подростка шапку водитель автобуса

В Хабаровске задержан отобравший у подростка шапку водитель маршрутного автобуса. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.
Мужчина отобрал у 14-летней девочки шапку из-за того, что ей не хватило денег на проезд. От автобуса до дома школьнице пришлось идти без шапки — при температуре -20.
Задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 ст. 161 УК РФ.
цитата из сообщения СК
В данный момент проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.
Ранее в Хабаровске сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала.
Видео: СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
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