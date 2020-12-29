В Хабаровске сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала

За время акций правоохранители пресекли более 500 административных правонарушений.

В Хабаровске прекратились акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни пресс-служба городской администрации.

Напомним, что митинги в Хабаровске начались вскоре после того, как 9 июля Сергея Фургала задержали по подозрению в причастности к местной преступной группировке. Также его обвинили в организации убийств в 2000-х годах.

Ранее мы сообщали о том, что Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем.

Видео: Youtube/О Политике, ВК/Типичный Хабаровск