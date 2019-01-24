Правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в несогласованных митингах.

В Хабаровске за участие в несогласованной акции задержали 13 человек. Об этом сказано на сайте регионального управления МВД.

По данным МВД, на улицы вышли 58 демонстрантов. В преддверии акции 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об уголовной ответственности по статье о беспорядках, предусматривающей до 15 лет колонии. Пока данная статья применялась только в Новосибирске. Также правоохранители отметили, что за нарушение требований, введенных в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, последует уголовная и административная ответственность.

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

Ранее мы сообщили, что жители Владивостока вышли на несогласованную акцию в поддержку Навального.

Видео: ВК/Типичный Хабаровск, Youtube/ХАБАРОВСКИЙ КАНАЛ