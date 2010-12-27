В Хабаровске с рейса сняли 7 пьяных мужчин из Бурятии

Некоторые из пассажиров были настолько пьяны, что не могли самостоятельно передвигаться.

В Хабаровском аэропорту сняли с рейса пьяную компанию из 7 жителей Бурятии.

Управление на транспорте МВД России по ДО сообщает, что на рейс, который отправился в Иркутск, не допустили 7 мужчин. К ним поступило сообщение о пьяных пассажирах, которые находились в выдвижном рукаве для прохода на посадку. Некоторые мужчины не могли самостоятельно передвигаться из-за сильного опьянения.

Пьяных пассажиров в возрасте в возрасте от 35 до 63 лет привлекли к административной ответственности и назначили штрафы в размере от 500 до 600 рублей.

Сегодня ранее: Под Иркутском из-за тяжелого грузовика обрушился мост через Макаровку.

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