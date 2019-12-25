В Хабаровске проводят проверку из-за видео, где учитель толкает подростка

Действия преподавателя проверят на законность.

В Хабаровске проводят проверку из-за видео, в котором учитель якобы толкает подростка. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы Следственного комитета России. По данным специалистов, педагог в грубой форме выгнал ученика старших классов с занятия. Теперь действиям преподавателя дадут правовую оценку и проверят на законность.

Информация о не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении подростка, 2007 года рождения. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. пресс-служба СК РФ по региону

Ранее по социальным сетям распространился ролик. В кадре показан учитель физики местного образовательного учреждения под номером 68. Педагог ругается матом на ребенка, а затем толкает его к стене. После этого подозреваемый хватает за руку мальчика и выгоняет его из класса. Видео появилось в Интернете 21 декабря.

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Фото: Следственный комитет России

