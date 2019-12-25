После гибели рабочего на стройке в Приморском районе возбудили уголовное дело

Виновным в гибели рабочего грозит до пяти лет лишения свободы.

Во вторник, 21 декабря, в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

На Глухарской улице в ноябре этого года специалиста допустили работе на высоте без надлежащей страховки. Во время спуска материалов мужчина оступился и упал с высоты четвёртого этажа в открытую вентиляционную шахту. Мужчина скончался в больнице.

Виновным в гибели рабочего грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в отношении владельца двух баров на Рубинштейна могут возбудить уголовное дело. Сейчас вопрос рассматривает Следственный комитет.

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