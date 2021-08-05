В Хабаровске полиция нашла тысячу кустов запрещённых растений

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

На участке хабаровчанина правоохранительные органы нашли тысячу кустов запрещенных растений. Информация опубликована на официальном сайте МВД России. Известно, что операция по задержанию преступника проводилась сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотических веществ. Подозреваемым по делу стал 54-летний местный житель из Индустриального района города.

В помещении по улице Кустанайской полицейские обнаружили свыше тысячи кустов конопли. Также владелец имел высушенную массу растительного вещества с серо-зеленым цветом и характерным запахом. Экспертиза показала, что это вещество также является наркотиком. Его масса составила 550 граммов. Подозреваемый рассказал, что занимался "садоводством" ради личного употребления. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России