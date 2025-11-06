В Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с поездом

Стало известно о четырех пострадвших.

Пассажирский автобус столкнулся с железнодорожным поездом на территории Хабаровска. Соответствующее заявление сделали представители местной Госавтоинспекции. По информации от специалистов, в результате происшествия медики госпитализировали четыре человека. Согласно предварительным сведениям, инцидент зафиксирован в 12:44 дня по времени Хабаровского края (в 05:44 по времени Москвы). В салоне общественного транспорта находились три пассажира и водитель. Именно они и пострадали. В числе пациентов указан один несовершеннолетний. На месте аварии работают экстренные службы и правоохранительные органы. Ведется прокурорская проверка ситуации. Изучается соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Эксперты оценят действия локомотивной бригады, содержание переезда.

На переезде в районе Кола Бельды, 4/3 водитель пассажирского автобуса маршрута №40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. сообщение Госавтоинспекции

Фото и видео: Telegram / 112