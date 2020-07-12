Горожане разошлись с площади Ленина.

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в Хабаровске люди снова вышли на акцию в поддержку Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Это уже вторая акция в поддержку губернатора Сергея Фургала. Отметим, что ни на одном из митингов не было задержаний. Сегодня горожане разошлись с площади Ленина. О количестве человек, которые вышли на акцию пока неизвестно.

Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля. Его обвиняют в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля.

Видео:Telegram / Подъем