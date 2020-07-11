При этом должны быть предусмотрены компенсации недополученных доходов для субъектов федерации.

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля. Об этом говорится на сайте Кремля.

Новые законы о налогах касаются IT-сферы. Планируется увеличение НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год. Страховые взносы компаний из соответствующей отрасли не должны превышать 7,6%.

Также планируется пересмотр компенсации недополученных доходов для субъектов федерации.

Ранее мы сообщали о том, что Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля.

Видео:government.ru