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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
Сегодня, 8:38
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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса

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В регионе резко выросло число желающих привиться от коронавируса.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию из-за высокого спроса. Об этом местным журналистам рассказал заместитель главы регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Чиновник уточнил, что медика не хватает препараты для граждан, которые впервые хотят привиться от инфекции.

В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11 поликлинике, 10 поликлинике, 5 поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре.

Евгений Никонов, чиновник

Эксперт рассказал, что в Хабаровском крае резко возросли темпы вакцинации. За последние сутки прививки сделали порядка 5,2 тысяч местных жителей. Основной спрос фиксируется именно в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Несмотря с нехваткой препарата (первой дозы), вакцинация вторым компонентом в регионе продолжится в обычном режиме.

Губернатор Петербурга заявил о готовности пройти повторную вакцинацию от КОВИД.

Фото: Piter.tv

Теги: дальний восток, комсомольск-на-амуре, массовая вакцинация, остановка вакцинации, регионы, хабаровск
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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