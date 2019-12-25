Губернатор Петербурга заявил о готовности пройти повторную вакцинацию от КОВИД

Он призвал других петербуржцев активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на следующей неделе планирует пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Градоначальник призвал других петербуржцев активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Он подчеркнул, что преодоление любой эпидемии зависит не только от действий властей, но и самих жителей города.

В последние дни число привитых горожан выросло на 10%. По последним данным, вакцину от коронавируса сделали 822 815 человек, из них 681 777 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к тем, кто не делает прививки от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов