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Губернатор Петербурга заявил о готовности пройти повторную вакцинацию от КОВИД
Сегодня, 7:25
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор Петербурга заявил о готовности пройти повторную вакцинацию от КОВИД

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Он призвал других петербуржцев активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на следующей неделе планирует пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Градоначальник призвал других петербуржцев активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Он подчеркнул, что преодоление любой эпидемии зависит не только от действий властей, но и самих жителей города.

В последние дни число привитых горожан выросло на 10%. По последним данным, вакцину от коронавируса сделали 822 815 человек, из них 681 777 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее Беглов призвал с "нулевой толерантностью" относиться к тем, кто не делает прививки от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: александр беглов, вакцинация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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swfrooo123
Сегодня 8:52

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