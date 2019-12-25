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В Хабаровске арестовали депутата-миллиардера Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова
Вчера, 9:13
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matveyvn

В Хабаровске арестовали депутата-миллиардера Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова

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Пашов будет находится в СИЗО Хабаровска.

В Хабаровске арестовали депутата-миллиардера Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова. Его задержали в пятницу. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Известно, что 28 февраля Пашову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сроком на два месяца — по 26 апреля.

цитата из сообщения пресс-службы суда

Пашов будет находится в СИЗО Хабаровска.

Ранее мы писали, что в Хабаровске задержали владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба.

Фото: pixabay.com

Теги: арест, сахалин, хабаровск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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