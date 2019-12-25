В Хабаровске арестовали депутата-миллиардера Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова. Его задержали в пятницу. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Известно, что 28 февраля Пашову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сроком на два месяца — по 26 апреля.
цитата из сообщения пресс-службы суда
Пашов будет находится в СИЗО Хабаровска.
Ранее мы писали, что в Хабаровске задержали владельца одного из крупнейших предприятий по добыче краба.
Фото: pixabay.com
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