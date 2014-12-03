По данным ведомства, агенты готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего.

В ХМАО взорвалась самодельная бомба при ее сборке украинскими агентами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили в Ханты-Мансийске теракт против российского военнослужащего. Они действовали по заданию украинских спецслужб и допустили детонацию самодельной бомбы.

В результате их действий были разрушены две квартиры многоэтажного дома. Пять человек попали в больницу с травмами различной степени. Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия.

Видео: Telegram / Следком