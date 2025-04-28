В Удмуртии осудили террориста, планировавшего убить главу предприятия

Мужчина на допросе рассказал о том, как делал СВУ.

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника украинской террористической организации, готовившего теракт против руководителя оборонного предприятия в Ижевске. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Фигурантом расследования стал гражданин России 1990 года рождения. Сотрудники ФСБ РФ задержали подозреваемого 16 ноября 2023 года на территории города Ижевска в Удмуртии. После совершения преступления мужчина собирался выехать за пределы страны на украинскую землю для участия в боевых действиях на стороне армии киевского режима.

Им планировалось совершение террористического акта с применением самодельного взрывного устройства в отношении руководителя одного из расположенных в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса. ЦОС ФСБ РФ

У злоумышленника силовики изъяли компоненты для изготовления СВУ, а также мобильное устройство, содержащее переписку с украинскими боевиками. Там также находились инструкции по изготовлению средств террора. Следователи смогли в полном объеме доказать вину гражданина в совершении государственной измены, осуществленной в форме иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ, а также в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Первые четыре года заключения он проведет в тюрьме. Также фигурант расследования выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России