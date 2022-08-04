ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО

Иностранец раскрыл подробности задания, которое он выполнил для Украины.

Российские силовые службы в социальных сетях показали видеозапись с моментом задержания гражданина Румынии, собиравшего сведения летом 2024 года о местах дислокации объектов противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что иностранец задействовал по указу украинских спецслужб. Его поймали на территории Сочи. Взамен на выполнение переданного задания кураторы из киевского режима пообещали исполнителю помочь в безопасном выезде из России и вступить в добровольческое формирование ВСУ для участия в боевых действиях. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ. Сам задержанный признался надзорному ведомству в том, что он поддерживал контакт со старшим уполномоченным в разведке Украины по имени Владимир.

Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер, это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте. Я послал ему эту информацию. фигурант расследования

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России