Силовики изъяли у нейтрализованных террористов дроны, СВУ и арсенал оружия.

Российские силовики предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Преступление готовили по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии. Они являлись сторонниками идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ. Оба подозреваемых были нейтрализованы при попытке задержания.

Действуя по указанию украинского куратора, иностранные граждане изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами. Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление. пресс-служба УФСБ РФ

На месте происшествия силовиками изъяты два беспилотника боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, а также автомат Калашникова и пистолет Макарова. В мобильных устройствах у злоумышленников находилась переписка с куратором, свидетельствующая о подготовке диверсионно-террористического акта. Дополнительно там обнаружены координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием. Ведется уголовное дело по статье за приготовление к диверсии.

В одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России