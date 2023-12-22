В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж

При обыске машины изъяли два аккумулятора для электромобиля, в которых нашли устройства для взрыва.

В Грузии задержали груз со взрывчатыми устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж. Об этом сообщили в грузинской Службе госбезопасности.

Инцидент произошел 19 января. По данным ведомства, взрывные устройства вывезли через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию на микроавтобусе, который принадлежал гражданину Украины. При обыске машины сотрудники антитеррористического центра изъяли два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств. Общий вес груза достигает 14 кг.

В службе безопасности указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении. Кроме того, процессом руководил украинский политик Андрей Шашаридзе.

Ранее глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск.

Видео: ssg.gov.ge