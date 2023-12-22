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Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск

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Армия киевского режима остается в обороне с осени прошлого года.

 Российские боевые подразделения успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в том числе под населенным пунктом Авдеевка, расположенного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки от украинского министерства по обороне Кирилл Буданов в эфире местного телеканала "Рада". По словам  эксперта, Вооруженные силы Украины с ноября 2023 года остаются в обороне.

К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них (российских войск. — Прим. ред.) есть, и возле Авдеевки то, что случилось.

Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Буданов назвал генерала ФСБ очень опасным для Киева противником.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: авдеевка, гур, кирилл буданов, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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