Буданов назвал генерала ФСБ очень опасным для Киева противником

Глава ГУР Украины оценил работу российского генерала.

В Киеве назвали российского руководителя пятой службы ФСБ, генерала Сергея Беседу самым "опасным противником" для Вооруженных сил Украины, который способен создавать проблемы для противников. Соответствующее заявление в эфире местного издания "Украинская правда" сделал глава Главного управления разведки министерства по обороне киевского режима Кирилл Буданов. Такое заявление специалист сделал, отвечая на вопрос ведущего о том, кто из военнослужащих считается наиболее грозным оппонентом для страны. В ГУР пояснили, что указанный генерал занимается на территории соседнего государства активными операциями.

....Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ РФ. Очень проблемный человек ... для Украины. Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Глава ГУР Украины заявил о максимально высоком уровне российской разведки.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда