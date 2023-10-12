Кирилл Буданов назвал "опасного генерала" из России

Российская разведка находится на максимально высоком уровне. Соответствующее заявление в эфире местного издания "Украинская правда" сделал глава Главного управления разведки министерства по обороне киевского режима Кирилл Буданов. Иностранный специалист полагает, что местный руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа сейчас является самым опасным российским генералом.

Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находится. На максимально высоком. Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа. Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда