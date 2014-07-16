Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ

Глава ГУР Украины оценил поддержку Западом ВСУ.

Начальник главного управления разведки украинского министерства по обороне Кирилл Буданов заявил местному изданию "Украинская правда" о том, что затяжной региональный конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем может негативно сказаться на объемах поставок западного вооружения для армии киевского режима.

Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы. Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Иностранный специалист заметил, что если обратить внимание на географию региональных конфликтов и развитие событий, то можно говорить о том, что мир "достаточно быстро приближается к глобальной войне".

Глава ГУР Украины: с середины 2024 года могут быть проблемы с западной помощью.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда