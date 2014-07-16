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Буданов рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки ВСУ

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Глава ГУР Украины оценил поддержку Западом ВСУ.

Начальник главного управления разведки украинского министерства по обороне Кирилл Буданов заявил местному изданию "Украинская правда" о том, что затяжной региональный конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем может негативно сказаться на объемах поставок западного вооружения для армии  киевского режима.

Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы.

Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Иностранный специалист заметил, что если обратить внимание на географию региональных конфликтов и развитие событий, то можно говорить о том, что мир "достаточно быстро приближается к глобальной войне".

Глава ГУР Украины: с середины 2024 года могут быть проблемы с западной помощью.

Фото и видео: YouTube / Украинская правда

Теги: ближний восток, всу, гур, кирилл буданов, кирилл уданов, минобороны украины, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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