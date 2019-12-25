В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии. Заявление сделал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, который пообещал вернуть Южную Осетию в состав Грузии.
Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе.
Шалва Нателашвили, лидер грузинских лейбористов
Заявление он сделал во время в нескольких сотнях метров от грузинской границы с Южной Осетии. Политик призвал власти страны начать работать над миллиардными санкциями в отношении России из-за "оккупации Грузии".
Нателашвили считает, что на грядущих парламентских выборах "пророссийское" большинство проиграет.
Ранее мы писали, что в Германии заинтересованы в улучшении отношений с Россией.
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