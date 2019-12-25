Нателашвили считает, что на грядущих парламентских выборах "пророссийское" большинство проиграет.

В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии. Заявление сделал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили, который пообещал вернуть Южную Осетию в состав Грузии.

Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе. Шалва Нателашвили, лидер грузинских лейбористов

Заявление он сделал во время в нескольких сотнях метров от грузинской границы с Южной Осетии. Политик призвал власти страны начать работать над миллиардными санкциями в отношении России из-за "оккупации Грузии".

Нателашвили считает, что на грядущих парламентских выборах "пророссийское" большинство проиграет.

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