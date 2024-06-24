В Греции оценили угрозы "Хезболлы" нанести удары по Кипру неприемлемыми

Йоргос Герапетритис прокомментировал выступление Хасана Насрулла.

Угрозы со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" о готовности нанести удары по Кипру неприемлемы, а Европейский союз поддерживает Кипр в этом вопросе. Соответствующей информацией с журналистами поделился министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге.

На Ближнем Востоке, несмотря на усилия в отношении мирного процесса, продолжается эскалация и расширение военных действий. Является неприемлемым действием угроза против суверенитета ЕС. Мы стоим на стороне Кипра, которому в этот момент угрожают грубо и цинично. Йоргос Герапетритис, глава МИД Греции

Напомним, что политический лидер ближневосточного движения "Хезболлах" Хасан Насрулла еще 19 июня в своем телевизионном обращении впервые выступил с угрозами в адрес властей Кипра. Иностранец подчеркнул, что "Хезболлах" может счесть его вовлеченным в военный конфликт в регионе в том случае если Кипр продолжит позволять еврейскому государству использовать собственные аэропорты и базы в военных целях.

Премьер Греции заверил, что об отправке сил европейских стран на Украину не идет речи.

Фото и видео: European Commission