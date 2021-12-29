Христос Стилианидис рассказал о повышенной опасности для ряда регионов из-за циклона "Элпис".

В Греции объявили выходной из-за сильного снегопада. Об этом вечером 24 января объявил местным жителям глава министерства по климатическому кризису и вопросам гражданской защиты Христос Стилианидис. Чиновник выступил на брифинге относительно непогоды, накрывшей территорию страны. На данный момент зимние осадки практически парализовали работу в государстве.

Во вторник объявлен выходной день в Аттике, на острове Эвбея, в области Беотия, на островах Киклады, Спорады, Додеканес, а также на Крите. Христос Стилианидис, греческий министр

на указанных территориях введены чрезвычайные меры реагирования на непогоду из-за экстремальных погодных условий. Регионы считаются местами повышенной опасности. На Грецию обрушился циклон "Элпис". Во вторник 25 января там не будут работать государственные учреждения. Исключением станут органы местного здравоохранения, общественного транспорта, самоуправления, службы безопасности, ВС. Закрыты для посещений детские сады и центры, образовательные учреждения, частные предприятия. Открытыми остались только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки.

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