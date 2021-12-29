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Петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада
Вчера, 23:51
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Петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада

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Самолет должен вернуться в Петербург в 4:40 во вторник, 25 января.

В понедельник, 24 января, петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопад. Рейс задержали более чем на восемь часов, передает "Фонтанка". 

По данным онлайн-табло аэропорта, Рейс N4 664 авиакомпании "Северный Ветер" из Стамбула должен был приземлиться в Северной столице в 19:35. Позже расписание обновилось и время прибытия в Петербург стало 4:40 25 января, вторник. 

По данным пресс-службы Пулково, задержка связана с метеорологическими условиями.

Ранее Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург. Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аэропорт, задержка, самолет, стамбул, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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