Петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада

В понедельник, 24 января, петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопад. Рейс задержали более чем на восемь часов, передает "Фонтанка".
По данным онлайн-табло аэропорта, Рейс N4 664 авиакомпании "Северный Ветер" из Стамбула должен был приземлиться в Северной столице в 19:35. Позже расписание обновилось и время прибытия в Петербург стало 4:40 25 января, вторник.
По данным пресс-службы Пулково, задержка связана с метеорологическими условиями.
Ранее Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург. Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100.
Фото: Piter.tv
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