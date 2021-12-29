Петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопада

Самолет должен вернуться в Петербург в 4:40 во вторник, 25 января.

В понедельник, 24 января, петербуржцы не могут вылететь из Стамбула из-за сильного снегопад. Рейс задержали более чем на восемь часов, передает "Фонтанка".

По данным онлайн-табло аэропорта, Рейс N4 664 авиакомпании "Северный Ветер" из Стамбула должен был приземлиться в Северной столице в 19:35. Позже расписание обновилось и время прибытия в Петербург стало 4:40 25 января, вторник.

По данным пресс-службы Пулково, задержка связана с метеорологическими условиями.

Ранее Red Wings начала полеты из Чебоксар в Петербург. Несколько дней назад авиакомпания получила новый Sukhoi Superjet 100.

Фото: Piter.tv

