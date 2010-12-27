В Греции во время путешествия загорелся паром

На борту было 875 пассажиров, 149 членов экипажа, также на судне находились 80 грузовых и 152 легковых автомобиля.

Парому пришлось вернуться в греческий порт из-за возникшего пожара. На борту находились более 1000 человек. Об этом сообщает Naftemporiki.

К счастью, нет раненых, были только некоторые незначительные инциденты. Нектариос Санториниос, замминистра торгового флота

Паром отправлялся из порта греческого Пирея на Крит. На борту было 875 пассажиров, 149 членов экипажа, также на судне находились 80 грузовых и 152 легковых автомобиля. Одна легковушка загорелась. Владельцам пострадавших автомобилей будет выплачена страховка.

Огонь вспыхнул через несколько часов после отправления, капитан решил вернуться в Пирей. Всех пассажиров в порту эвакуировали с помощью пожарных лестниц. Эвакуация длилась более двух часов.

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