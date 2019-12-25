На "Госуслугах" может появиться раздел для жалоб на нарушения ковидных мер

Этот раздел должен стать хорошим инструментом для народного контроля за исполнением предписаний.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил создать на портале "Госуслуг" раздел, куда россияне могли бы сообщать о нарушении санитарных правил и распространении фейков и слухов о коронавирусе. Об этом пишет RT.

Петров считает, что этот раздел станет хорошим инструментом для народного контроля за исполнением коронавирусных предписаний. В нем россияне смогут пожаловаться как на физических, так и на юридических лиц, намеренно нарушающих ограничения.

Кроме того, этот сервис поможет снизить нагрузку на операторов специальных служб и позволит государственным органам быстрее реагировать на сигналы.

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