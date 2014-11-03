  1. Главная
В Госдуму внесут законопроект о создании алиментного фонда
Сегодня, 8:55
Сергей Миронов сообщил о том, что государство может сначала выплачивать алименты, после чего - взыскивать долги с неплательщиков.

"Справедливая Россия - За правду" осенью 2025 года внесёт в Государственную думу законопроект о создании алиментного фонда для того, чтобы взыскивать алименты через специальный государственный фонд. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на депутата, лидера фракции Сергей Миронов. В пресс-службе политика уточнили, что в прошлом году вопрос поднимался во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Законодатель уточнил, что из предлагаемого фонда государство в полном объеме могло бы выплачивать гражданам алименты. А дальше уже власти взыскивали бы долги с неплательщиков, включая и проценты за просрочку.

В этом случае не придется нашим мамам с детьми обивать пороги, бегать за нерадивыми отцами. Все заботы и выплаты государство возьмет на себя, а помощь будет оказана своевременно.

пресс-служба политика из ГД РФ

Депутат Госдумы рассказал, как списать долги за услуги ЖКХ.

Фото: Piter.tv

