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В Госдуму внесут законопроект о продовольственной помощи нуждающимся

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На один МРОТ можно будет купить отечественных продуктов.

В Госдуму внесут законопроект о продовольственной помощи нуждающимся. Его внесёт партия "Справедливая Россия". Об этом рассказал лидер эсеров Сергей Миронов.

Он предлагает перечислять нуждающимся семьям и гражданам государственные выплаты на специальный счёт, который будет закреплён за картой "Мир".

Каждому нуждающемуся человеку выделяется такая карта, на которую в течение месяца будет переводиться сумма до 1 МРОТ.

Сергей Миронов, лидер фракции СР в Госдуме

По его словам, на данную сумму граждане смогут покупать продукцию отечественного производства. Ни выплату нельзя будет купить табак, алкоголь или импортные продукты.

Ранее Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН.

Видео: duma.gov.ru

Теги: госдума, законопроект, социальные выплаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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