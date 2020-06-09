На один МРОТ можно будет купить отечественных продуктов.

В Госдуму внесут законопроект о продовольственной помощи нуждающимся. Его внесёт партия "Справедливая Россия". Об этом рассказал лидер эсеров Сергей Миронов.

Он предлагает перечислять нуждающимся семьям и гражданам государственные выплаты на специальный счёт, который будет закреплён за картой "Мир".

Каждому нуждающемуся человеку выделяется такая карта, на которую в течение месяца будет переводиться сумма до 1 МРОТ. Сергей Миронов, лидер фракции СР в Госдуме

По его словам, на данную сумму граждане смогут покупать продукцию отечественного производства. Ни выплату нельзя будет купить табак, алкоголь или импортные продукты.

Ранее Путин одобрил закон о внесении данных о границах в ЕГРН.

Видео: duma.gov.ru