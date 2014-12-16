В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Авторы законопроекта замечают, что с 1 января 2015 года вступил в силу закон "О страховых пенсиях".

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Авторы законопроекта замечают, что с 1 января 2015 года вступил в силу закон "О страховых пенсиях". Он предполагает, что перерасчёт дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год.

Тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков. Ярослав Нилов, депутат Госдумы

Он отметил, что так законодательство задействует механизм двойного ограничения размера пенсии.

Ранее Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

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