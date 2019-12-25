В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья

Дмитрий Гусев стал автором законопроекта.

Депутаты Государственной думы внесут на рассмотрение коллег межфракционный законопроект, направленный на усиление контроля собственников квартир за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Текст соответствующего документа распространен пресс-службой политикой по СМИ. Автором инициативы стал законодатель Дмитрий Гусев, представляющий партию "Справедливая Россия".

Проект федерального закона разработан с целью совершенствования правового регулирования порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и усиления роли собственников в контроле за качеством и прозрачностью осуществления таких работ. пояснительная записка

В настоящее время действующая редакция Жилищного кодекса страны предусматривает участие собственников в процессе приемки работ по капитальному ремонту. Однако депутаты заметили, что механизмы и формы такого участия не обеспечивают достаточный уровень коллегиального контроля, который бы в достаточной степени обеспечил целевое расходование бюджетных средств из Фонда капитального ремонта. В частности, предлагается создать комиссию собственников. Ее задачей будет участвовать в проверке качества и объёма выполненных работ. Также эксперты проконтролируют сроки, подпишут акты приёмки от имени всех жильцов, а также получат право проверки проектной и сметной документации, качества используемых материалов. Комиссия будет избираться на общем собрании собственников.

