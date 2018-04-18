В Госдуму внесут проект об именных лекарственных сертификатах

Лекарственный сертификат будет действовать на территории субъекта страны, выдавшего его.

Депутаты Государственной думы внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента документ, которым предлагается ввести именной лекарственный сертификат для граждан. С его помощью пациенты будут получать необходимые лекарства на фиксированную денежную сумму. Текст соответствующего проекта по СМИ распространила прес-сслужба политиков. Известно, что автором инициативы указан руководитель профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Законодатель подчеркнул, что предложение связано с предоставлением лекарственного сертификата ряду категорий россиян в качестве адресной государственной социальной помощи.

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации... пояснительная записка

Данный сертификат позволит его владельцу приобрести на выделенную фиксированную денежную сумму необходимые лекарственные препараты для медицинского использования. Депутаты считают, что номинальная стоимость будет установлена в размере 25 процентов от показателя прожиточного минимума на душу населения в целом по России за месяц. В текущем году речь идет о 4,5 тысячах рублей.

Фото: Piter.tv