В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 27 093 рублей

Новый МРОТ установят с 1 января 2026 года.

В Госдуму России внесли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.

Документ внесло на рассмотрение правительство РФ. Новый МРОТ установят с 1 января 2026 года. В пояснительной записке уточняется, что реализация положений законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.

Ранее мы сообщали, что в России предложили учредить День Защитницы Отечества.

Фото: pxhere.com