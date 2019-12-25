В Госдуму внесли законопроект об отпуске для помощи близким родственникам

Депутаты ЛДПР рассказали о новой мере защиты прав работников в России.

Группа российских депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким внесла в Государственную думу законопроект о предоставлении сотрудникам обязательного двухдневного отпуска без сохранения заработной платы для помощи близким родственникам. Текст соответствующего документа появился в парламентской электронной базе. Законодатели выступили с инициативой внести поправки в Трудовой кодекс России по обязательствам работодателя по письменному заявлению работника предоставлять ему отпуск сроком до двух календарных дней в случае необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно из них.

В пояснительной записке политики учли, что сейчас работодатели не всегда идут навстречу сотрудникам. Они вправе отказать в предоставлении отпуска по таким обстоятельствам. А отсутствие работника на рабочем месте может быть впоследствии использовано компанией как основание для увольнения или выговора в связи с тем, что акт о неявке может быть составлен позже. Причину отсутствия на рабочем месте работодатель может признать неуважительной в виду отсутствия законодательно закрепленного подтверждения необходимости помощи родственнику. Авторы предложения уверены, что новая мера поддержки даст дополнительные гарантии на превентивную защиту прав сотрудников, а также даст им возможность помогать близким родственникам без риска утраты рабочего места или применения в их отношении санкций.

Фото: Piter.tv