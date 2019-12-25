В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

"Процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса"

В Государственну думу внесли законопроект об отмене трехдневного голосования. Его внесла фракция "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Об этом пишет Regnum.

Законопроект предлагает отменить введённую недавно практику, по которой голосование на выборах может длиться до трёх дней. Нововведения были призваны сократить количество контактов между гражданами на участках в условиях пандемии коронавируса. Эсеры отметили, что это было объективное обстоятельство, которое требовало новых процедур и подходов.

Однако, отмечают во фракции, "процедура голосования показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса". Депутаты заявили, что уменьшилась возможность контроля со стороны наблюдателей и технических устройств — это не позволяет говорить об отсутствии нарушений.

Отметим, что до этого в поддержку отмены трехдневного голосования также высказывались депутаты ЛДПР и КПРФ.

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