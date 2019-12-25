Эксперт прокомментировал невысокую явку на региональные выборы в городах России

Единый день голосования прошел 13 сентября.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали сравнение явки на прошедшие региональные выборы с явкой на голосование по поправкам к Конституции и выборы президента. По мнению экспертов, такое сравнение является некорректным:

Активность избирателей в первую очередь определяется тем, насколько значимо для них то или иное голосование. Нет ничего удивительного в том, что на выборы президента страны приходит гораздо больше граждан, чем на губернаторские выборы. заявили эксперты.

По их мнению, корректно сравнить явку на однотипные выборы, как на прошлые и нынешние одного уровня, так и нынешние одного уровня, но в разных регионах. Отмечается, что в 2020-м году на избирательные участки пришло больше горожан, чем, например в 2015-м году.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что явка в Ростовской области составила около 43%.

Фото: Piter.TV