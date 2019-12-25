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Эксперт прокомментировал невысокую явку на региональные выборы в городах России
Сегодня, 9:01
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал невысокую явку на региональные выборы в городах России

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Единый день голосования прошел 13 сентября.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали сравнение явки на прошедшие региональные выборы с явкой на голосование по поправкам к Конституции и выборы президента. По мнению экспертов, такое сравнение является некорректным: 

Активность избирателей в первую очередь определяется тем, насколько значимо для них то или иное голосование. Нет ничего удивительного в том, что на выборы президента страны приходит гораздо больше граждан, чем на губернаторские выборы.

заявили эксперты. 

По их мнению, корректно сравнить явку на однотипные выборы, как на прошлые и нынешние одного уровня, так и нынешние одного уровня, но в разных регионах. Отмечается, что в 2020-м году на избирательные участки пришло больше горожан, чем, например в 2015-м году. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что явка в Ростовской области составила около 43%. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, явка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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