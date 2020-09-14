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Глава Ростовской области набрал 65,6% голосов на выборах губернатора

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Выборы состоялись, активность избирателей превысила 43%.

Глава Ростовской области Василий Голубев набрал 65,6% голосов на выборах губернатора и одержал победу. Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров.

Выборы состоялись, активность избирателей превысила 43%.

Андрей Буров, председатель областной избирательной комиссии

На втором месте представитель партии КПРФ Евгений Бессонов. Его результат - 17,5%. Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Петр Пятибратов. За него свой голос отдали 7,7% избирателей.

Ранее мы писали, что единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска. В городской совет прошли 14 самовыдвиженцев. Пять из них — участники оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020". Её лидером является Сергей Бойко, глава местного штаба Навального.

Видео: YouTube / Штаб общественной поддержки Василия Голубева

Теги: выборы, губернатор, ростовская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 11:07

К чему вообще были эти выборы?! Ведь ясно было наперёд! 

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