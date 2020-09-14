Глава Ростовской области набрал 65,6% голосов на выборах губернатора

Выборы состоялись, активность избирателей превысила 43%.

Глава Ростовской области Василий Голубев набрал 65,6% голосов на выборах губернатора и одержал победу. Об этом рассказал председатель областной избирательной комиссии Андрей Буров.

Выборы состоялись, активность избирателей превысила 43%. Андрей Буров, председатель областной избирательной комиссии

На втором месте представитель партии КПРФ Евгений Бессонов. Его результат - 17,5%. Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Петр Пятибратов. За него свой голос отдали 7,7% избирателей.

Ранее мы писали, что единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска. В городской совет прошли 14 самовыдвиженцев. Пять из них — участники оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020". Её лидером является Сергей Бойко, глава местного штаба Навального.

Видео: YouTube / Штаб общественной поддержки Василия Голубева