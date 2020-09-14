Единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Кандидаты от КПРФ выиграли в восьми округах, от ЛДПР — в четырёх.

Единороссы потеряли большинство в городском совете Новосибирска. Кандидаты от партии власти получат 44% в парламенте — 22 места из 50. Об этом пишет "Интерфакс".

В предыдущем созыве у "Единой России" было 33 места.

Кандидаты от КПРФ выиграли в восьми округах, от ЛДПР — в четырёх.

Также в городской совет прошли 14 самовыдвиженцев. Пять из них — участники оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020". Её лидером является Сергей Бойко, глава местного штаба Навального.

По одному депутатскому мандату досталось представителем партии "Зеленые" и "Родина".

Ранее мы писали, что по первым данным ЦИК Дрозденко набрал почти 85% голосов.

Видео: ЦИК России