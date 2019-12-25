По первым данным ЦИК Дрозденко набрал почти 85% голосов

Первые данные голосования на выборах губернатора Ленобласти стали доступны вечером в воскресенье, 13 сентября.
По данным ЦИК, Дрозденко смог набрать 84,36% голосов.
Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре
заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Также чиновник отметил, что об этом свидетельствуют данные экзит-поллов и обработанных протоколов.
Ранее мы писали, что активность ленинградцев на выборах по состоянию на 10 часов утра составила 30,25%.
Фото:Piter.TV
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