  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По первым данным ЦИК Дрозденко набрал почти 85% голосов
Сегодня, 22:52
78
smirenny

По первым данным ЦИК Дрозденко набрал почти 85% голосов

0 0

Помимо выборов губернатора проходят также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1

Первые данные голосования на выборах губернатора Ленобласти стали доступны вечером в воскресенье, 13 сентября. 

По данным ЦИК, Дрозденко смог набрать 84,36% голосов. 

Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре

заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Также чиновник отметил, что об этом свидетельствуют данные экзит-поллов и обработанных протоколов.

Ранее мы писали, что активность ленинградцев на выборах по состоянию на 10 часов утра составила 30,25%.

Фото:Piter.TV

Теги: адександр дрозденко, выборы, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии