По первым данным ЦИК Дрозденко набрал почти 85% голосов

Помимо выборов губернатора проходят также дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1

Первые данные голосования на выборах губернатора Ленобласти стали доступны вечером в воскресенье, 13 сентября.

По данным ЦИК, Дрозденко смог набрать 84,36% голосов.

Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Также чиновник отметил, что об этом свидетельствуют данные экзит-поллов и обработанных протоколов.

Ранее мы писали, что активность ленинградцев на выборах по состоянию на 10 часов утра составила 30,25%.

Фото:Piter.TV